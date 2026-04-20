Analisi Tecnica: EUR/YEN del 19/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 19 aprile
Seduta trascurata per il cambio Euro / Yen, che archivia la giornata con un timido -0,09%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 187,183 con primo supporto visto a 186,053. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 185,677.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)