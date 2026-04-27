Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 aprile
Giornata poco mossa per l'indice svizzero, che chiude la giornata del 24 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 13.280,1. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 13.063,5. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 12.957,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)