Milano 27-apr
0 0,00%
Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
10.321 -0,56%
Francoforte 27-apr
24.084 -0,19%

Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,01%)

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 27.305,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Nasdaq-100 (+0,01%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei titoli tecnologici USA, che mostra un deludente +0,01%, archiviando la seduta a 27.305,68 punti.
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