Milano 27-apr
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Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,09%)

Il Nasdaq-100 esordisce a 27.278,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ingessato il Nasdaq-100 (-0,09%)
L'indice del listino high-tech USA tratta con un modesto -0,09%, a quota 27.278,28 in apertura.
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