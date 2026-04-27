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Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,33%)

L'Indice della Borsa di Shanghai passa di mano in avvio a 4.079,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Inizio di seduta fiacco per Shanghai (-0,33%)
Debole l'indice della Borsa cinese, in calo dello 0,33%, dopo aver iniziato a 4.079,9 punti.
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