No Dig Alliance (Ambienta) si espande in Norvegia con l'acquisizione di Altiva

(Teleborsa) - Ambienta SGR, asset manager italiano specializzato negli investimenti focalizzati sulla sostenibilità ambientale, ha annunciato che la sua platform company, No Dig Alliance (NDA), attiva nella fornitura di servizi trenchless (senza scavo) per reti idriche e fognarie nei Paesi Nordici, ha acquisito Altiva, società norvegese operante nella riqualificazione di condotte sotterranee e nella manutenzione dei punti di accesso alla rete.



Con sede a Bergen, Altiva è riconosciuta sul mercato per la consolidata esperienza nella riqualificazione di reti sotterranee e nella manutenzione dei punti di accesso alla rete. Con un team di 25 esperti tecnici, l'azienda serve una vasta gamma di enti pubblici, multi-utility e clienti privati su tutto il territorio norvegese, contribuendo in misura rilevante nel garantire l'efficienza, affidabilità e resilienza delle infrastrutture idriche e fognarie.



Acquisita da Ambienta nel 2025, No Dig Alliance è una piattaforma con base nei Paesi Nordici specializzata nella riqualificazione, installazione e manutenzione di condotte idriche e fognarie attraverso tecnologie trenchless (senza scavo). Forte di un team formato da quasi 300 persone, il Gruppo opera come aggregatore in un mercato storicamente frammentato, estendendo continuamente le proprie competenze tecnologiche per generare un impatto ambientale positivo e misurabile in termini di riduzione dei tempi di intervento, ottimizzazione dei costi, minori emissioni di CO2 e limitata occupazione di suolo pubblico.



"L'acquisizione di Altiva rappresenta un ulteriore progresso nel percorso di sviluppo di NDA - ha detto Milena Torciano, Partner di Ambienta - La solida esperienza e la radicata presenza nel mercato norvegese espandono ulteriormente le capacità tecniche del Gruppo nella riqualificazione dei punti di accesso alla rete e nei servizi connessi. L'operazione è pienamente coerente con la strategia di crescita della piattaforma, arricchendo il portafoglio di soluzioni trenchless efficienti dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse. Siamo lieti di accogliere l'esperienza e la preparazione tecnica del team di Altiva all'interno del Gruppo".

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