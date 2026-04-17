Pasubio (PAI Partners) acquista Luilor con re-investimento della famiglia Biagioni nella holding

(Teleborsa) - Pasubio, produttore italiano di pellami pregiati per il segmento premium e luxury del settore automobilistico, parte del portafoglio di PAI Partners dal 2021, ha annunciato l'integrazione nella divisione moda Unica di Luilor, realtà di riferimento nel panorama italiano per la produzione di tessuti di alta gamma destinati all'home interior e all'industria della moda, con un particolare focus sul tessuto jacquard.



Questa operazione rappresenta un passaggio strategico fondamentale: la famiglia Biagioni, fondatrice di Luilor, diventa azionista di rilievo della holding di controllo dell'intero gruppo, al fianco di PAI Partners, della famiglia Pretto e dei fondatori di Antiba e Skin - realtà entrate nella piattaforma Pasubio/Unica nel corso del 2025. Parallelamente, la famiglia Biagioni entrerà anche a far parte del comitato di gestione della divisione Unica. Inoltre, la famiglia Biagioni, insieme al proprio storico management, continuerà inoltre a guidare operativamente Luilor in piena continuità con il percorso industriale intrapreso, mantenendo un ruolo centrale nello sviluppo della piattaforma.



"Siamo estremamente orgogliosi di accogliere Luilor e la famiglia Biagioni nella nostra piattaforma industriale - ha detto Luca Pretto, CEO del gruppo - La loro competenza, visione e capacità imprenditoriale rappresentano un valore distintivo e un elemento chiave per il successo del progetto Unica. La combinazione delle nostre competenze e la comune vocazione all'eccellenza operativa e di prodotto ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento come partner di riferimento per i principali player del lusso a livello globale".



Nel contesto dell'operazione, Pasubio è stata assistita per gli aspetti finanziari da Ethica Group.

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