Conti pubblici italiani, Ferretti: punto cruciale non sono decimali, ma fiducia mercati

(Teleborsa) - "Come si temeva,che ilè stato nel 2025 del, un risultato eccezionale considerando che era oltrerequisito necessario per l'uscita dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo. Dunque, non un fallimento del governo come gridato da qualcuno, ma sicuramente un peccato perchéi nostri vincoli di bilancio consentendo ci di supportare maggiormente famiglie ed imprese nell'ambito della prossima manovra". Lo sottolineafacendo alcune considerazioni suldella prossima"Invece, stando così le cose, ilun complessotra la necessità di garantire la stabilità dei nostri conti pubblici proprio nell'ottica di uscire dalla procedura di infrazione il prossimo anno e losserva.Secondo punto,Altrettanto delicata e soprattutto incerta è laPiù in particolare le previsioni contenute nelprevedono una crescita del PIL italiano dellodati sostanzialmente in linea con le previsioni dei principali osservatori istituzionali,Ovviamente - spiega ancora Ferretti -non è certo un problema solo italiano, la, ad esempiole sueportandolead un0,5%".Terzo puntosulla base di quanto dettoci troviamo di fronte a una crisi particolarmente contagiosa in grado di aggredire tutti i gangli principali dell'economia:eccetera. Ma quello che è importante sottolineare è che per un Paese come l'Italia, con un debito oltre i 3 mila miliardi, il punto cruciale non sta affatto nel decimale in più di deficit o nel decimale in meno di PIL, quanto nel mantenimento a qualunque costo della fiducia d"Guai se l'Italia si fosse trovata ad affrontare questa crisi così contagiosa, isolata e circondata da un clima di sfiducia come accaduto nella crisi del 2015.ma certoa e di vedere i nostri titoli sovrani in baliaconclude Ferretti.