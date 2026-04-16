Piazza Affari: scambi al rialzo per Ferretti
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il costruttore di yacht di lusso, che tratta in utile del 2,29% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ferretti più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Ferretti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Ferretti evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 4,147 Euro. Primo supporto a 4,037. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 3,969.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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