Milano 17:35
45.412 -0,47%
Nasdaq 19:33
24.043 -0,61%
Dow Jones 19:33
46.461 -0,45%
Londra 17:35
10.349 -0,84%
Francoforte 17:35
22.922 -1,06%

Fondi edilizia pubblica, il MIT chiarisce: nessun taglio né blocco

Economia
Fondi edilizia pubblica, il MIT chiarisce: nessun taglio né blocco
(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito agli articoli e alle dichiarazioni degli ultimi giorni, precisa che le ricostruzioni diffuse riprendono in modo improprio affermazioni attribuite a Federcasa, già chiarite e smentite dalla stessa Associazione.

Non ci sono novità normative sui fondi per l’edilizia residenziale pubblica: il Ministro Salvini è attento alla questione e conta di fornire quanto prima risposte concrete e più corpose in termini economici. I 970 milioni indicati non risultano né tagliati né bloccati. La loro destinazione sarà definita nel decreto-legge sul Piano Casa, attualmente in preparazione.

L’azione dell’Esecutivo procede su due fronti: il sostegno ai salari e il varo del Piano Casa. In questo contesto, restano decisive anche le scelte dell’Unione Europea e della Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie.

È quindi opportuno riportare il dibattito su basi oggettive, evitando di alimentare allarmismi non supportati dai dati normativi e amministrativi disponibili.
Condividi
```