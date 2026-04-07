Fondi edilizia pubblica, il MIT chiarisce: nessun taglio né blocco

(Teleborsa) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in merito agli articoli e alle dichiarazioni degli ultimi giorni, precisa che le ricostruzioni diffuse riprendono in modo improprio affermazioni attribuite a Federcasa, già chiarite e smentite dalla stessa Associazione.



Non ci sono novità normative sui fondi per l’edilizia residenziale pubblica: il Ministro Salvini è attento alla questione e conta di fornire quanto prima risposte concrete e più corpose in termini economici. I 970 milioni indicati non risultano né tagliati né bloccati. La loro destinazione sarà definita nel decreto-legge sul Piano Casa, attualmente in preparazione.



L’azione dell’Esecutivo procede su due fronti: il sostegno ai salari e il varo del Piano Casa. In questo contesto, restano decisive anche le scelte dell’Unione Europea e della Banca Centrale Europea sulle condizioni finanziarie.



È quindi opportuno riportare il dibattito su basi oggettive, evitando di alimentare allarmismi non supportati dai dati normativi e amministrativi disponibili.

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