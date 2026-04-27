Milano 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 27-apr
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Francoforte 27-apr
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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Utilities

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Utilities
L'Indice Utilities dell'Area Euro fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 585,2 punti.
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