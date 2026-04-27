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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Perde terreno il settore Alimentare europeo, che retrocede a 432,77 punti, ritracciando dello 0,71%.
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