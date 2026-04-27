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Eurozona: rosso per l'EURO STOXX Food & Beverage
In breve
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Finanza
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Indici settoriali
27 aprile 2026 - 10.00
Perde terreno il
settore Alimentare europeo
, che retrocede a 432,77 punti, ritracciando dello 0,71%.
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