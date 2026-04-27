Francoforte: amplia il rialzo Nordex
(Teleborsa) - Effervescente Nordex, che scambia con una performance decisamente positiva del 10,59%.
Il confronto del titolo con il MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nordex rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Nordex. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Nordex evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 50,66 Euro. Primo supporto a 48,18. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 46,66.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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