Francoforte: andamento sostenuto per Nordex

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Nordex , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,31%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nordex evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Nordex rispetto all'indice.





L'esame di breve periodo di Nordex classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 49,06 Euro e primo supporto individuato a 48,02. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 50,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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