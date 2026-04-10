Milano 15:20
47.638 +0,66%
Nasdaq 9-apr
25.082 0,00%
Dow Jones 9-apr
48.186 +0,58%
Londra 15:20
10.640 +0,34%
Francoforte 15:20
23.976 +0,71%

Francoforte: amplia l'ascesa Auto1

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: amplia l'ascesa Auto1
Ottima performance per Auto1, che scambia in rialzo del 4,58%.
Condividi
```