Milano 12:17
47.802 +0,31%
Nasdaq 24-apr
27.304 0,00%
Dow Jones 24-apr
49.231 -0,16%
Londra 12:17
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Francoforte 12:17
24.282 +0,63%

Germania, Indice GFK in maggio

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Germania, Indice GFK in maggio
Germania, Indice GFK in maggio pari a -33,3 punti, in calo rispetto al precedente -28,1 punti (la previsione era -30,2 punti).

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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