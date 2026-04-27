Milano
12:17
47.802
+0,31%
Nasdaq
24-apr
27.304
0,00%
Dow Jones
24-apr
49.231
-0,16%
Londra
12:17
10.396
+0,16%
Francoforte
12:17
24.282
+0,63%
Lunedì 27 Aprile 2026, ore 12.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Germania, Indice GFK in maggio
Germania, Indice GFK in maggio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 aprile 2026 - 09.00
Germania,
Indice GFK in maggio pari a -33,3 punti
, in calo rispetto al precedente -28,1 punti (la previsione era -30,2 punti).
(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
Condividi
Leggi anche
Germania, indice GfK: la guerra in Iran pesa sulla fiducia dei consumatori
Germania, Indice IFO in aprile
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 27 aprile 2026
Fope, assemblea approva bilancio 2025 e dividendo di 1,10 euro
Altre notizie
Banca CF+, Consob riavvia termini istruttori su OPA Banca Sistema: scadenza l'11 maggio
Tasso disoccupazione Germania in marzo
Eni, deliberata quarta tranche dividendo 2025 da 0,27 euro per azione
Appuntamenti macroeconomici del 31 marzo 2026
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 20 aprile 2026
Germania, Prezzi import (MoM) in febbraio
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto