Milano 10:42
51.829 +0,37%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:42
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Francoforte 10:43
24.894 +0,62%

Germania, Indice GFK in luglio

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Germania, Indice GFK in luglio
Germania, Indice GFK in luglio pari a -29,2 punti, in aumento rispetto al precedente -29,7 punti (la previsione era -27,8 punti).
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