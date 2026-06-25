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Germania, Indice GFK in luglio
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25 giugno 2026 - 08.30
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Indice GFK in luglio pari a -29,2 punti
, in aumento rispetto al precedente -29,7 punti (la previsione era -27,8 punti).
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