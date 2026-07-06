Milano 17:35
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Ordini industria Germania (MoM) in maggio

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Ordini industria Germania (MoM) in maggio
Germania, Ordini industria in maggio su base mensile (MoM) +1,9%, in aumento rispetto al precedente -3,2% (la previsione era +1,1%).
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