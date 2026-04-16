Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 5,794%

(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,794% in Italmobiliare , holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 9 aprile 2026.



In particolare, il 3,135% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 2,659% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.

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