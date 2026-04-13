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Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 5,81%

Finanza
Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 5,81%
(Teleborsa) - Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,813% in Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l'operazione risale al 6 aprile 2026.

In particolare, il 3,141% sono diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il 2,672% sono azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.
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