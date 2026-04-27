Madrid: scambi al rialzo per Indra

(Teleborsa) - Scambia in profit la multinazionale spagnola operante nel settore IT , che lievita del 2,43%.



La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico dell' azienda spagnola leader nel campo dell'IT mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 48,04 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 49,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 47,23.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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