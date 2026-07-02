Madrid: scambi al rialzo per Indra
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale spagnola operante nel settore IT, con una variazione percentuale del 2,50%.
L'andamento di Indra nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il quadro di medio periodo dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 51,51 Euro. Primo supporto individuato a 49,53. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 53,49.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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