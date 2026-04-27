Milano 27-apr
0 0,00%
Nasdaq 27-apr
27.306 +0,01%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 27-apr
10.321 -0,56%
Francoforte 27-apr
24.084 -0,19%

Madrid: scambi in positivo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: scambi in positivo per Repsol
Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile del 2,68% sui valori precedenti.
Condividi
```