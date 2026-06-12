Madrid: performance negativa per Repsol

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , con una flessione del 3,52%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend dell' utility spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Repsol è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 23,34 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 22,74. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 23,94.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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