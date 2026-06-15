Madrid: i venditori si accaniscono su Repsol

(Teleborsa) - A picco la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che presenta un pessimo -5,28%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend dell' utility spagnola rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni di medio periodo di Repsol confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 21,86 Euro con primo supporto visto a 21,33. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 21,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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