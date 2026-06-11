Madrid: risultato positivo per Repsol

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , che guadagna bene, con una variazione del 2,33%.



Il confronto del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell' utility spagnola rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 23,86 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 23,48. L'equilibrata forza rialzista di Repsol è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 24,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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