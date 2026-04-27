New York: andamento rialzista per Stanley Black & Decker

(Teleborsa) - Bene l' azienda attiva nella produzione di utensili , con un rialzo del 3,30%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Stanley Black & Decker rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di Stanley Black & Decker mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 81,11 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 77,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 84,83.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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