New York: balza in avanti Verizon Communication
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore telefonico, che tratta in utile del 3,60% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che la big delle tlc mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,22%, rispetto a -0,48% dell'indice americano).
Lo scenario attuale di Verizon Communication mostra un allentamento della trendline al test del supporto 47,42 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 48,67. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 46,78.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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