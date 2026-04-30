New York: balza in avanti Verizon Communication

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore telefonico , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle tlc rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di Verizon Communication mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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