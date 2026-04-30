New York: balza in avanti Verizon Communication
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gestore telefonico, che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alla big delle tlc rispetto all'indice di riferimento.
Lo status tecnico di Verizon Communication mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 47,1 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 47,83. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 46,62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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