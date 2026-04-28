New York: Zimmer Biomet Holdings scende verso 82,5 USD

(Teleborsa) - Retrocede molto il produttore di impianti ortopedici e di ricostruzione dentale , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,82%.



L'andamento di Zimmer Biomet Holdings nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di breve periodo di Zimmer Biomet Holdings mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 87,49 Dollari USA e supporto a 82,5. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 92,47.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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