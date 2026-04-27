Piazza Affari: exploit di BFF Bank
(Teleborsa) - Effervescente la banca attiva nel factoring pro-soluto di crediti commerciali verso la pubblica amministrazione, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,84%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BFF Bank rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di BFF Bank ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2,197 Euro. Primo supporto individuato a 2,109. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2,285.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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