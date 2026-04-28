Milano 12:18
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Londra 12:18
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 27 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60.475, mentre il supporto più immediato si intravede a 58.960. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61.990.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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