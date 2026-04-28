Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 27/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile
Performance infelice per l'indice nipponico, che chiude la giornata del 27 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,55% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 60.475, mentre il supporto più immediato si intravede a 58.960. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 61.990.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)