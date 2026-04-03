Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 0,00%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile

Seduta positiva per l'indice nipponico, che avanza bene e porta a casa un +0,98%.

Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 54.083. Supporto a 51.890. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56.276.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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