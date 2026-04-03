Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 2/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 aprile
Seduta positiva per l'indice nipponico, che avanza bene e porta a casa un +0,98%.
Lo scenario di medio periodo del Nikkei 225 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 54.083. Supporto a 51.890. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 56.276.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)