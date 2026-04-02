Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile
Ribasso scomposto per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,52% sui valori precedenti.
Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51.340,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53.533,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50.330,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)