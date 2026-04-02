Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
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Dow Jones 2-apr
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Londra 2-apr
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Francoforte 2-apr
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Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 aprile

Ribasso scomposto per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,52% sui valori precedenti.

Il quadro tecnico del Nikkei 225 segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 51.340,7, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 53.533,7. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 50.330,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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