Milano 8-apr
47.092 0,00%
Nasdaq 8-apr
24.903 +2,90%
Dow Jones 8-apr
47.910 +2,85%
Londra 8-apr
10.609 0,00%
Francoforte 8-apr
24.081 0,00%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile

Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,55%.

L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 57.266,3 e primo supporto individuato a 53.653,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 60.879,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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