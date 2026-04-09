Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'8/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 aprile
Contenuto ribasso per l'indice nipponico, che archivia la sessione in flessione dello 0,55%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 57.266,3 e primo supporto individuato a 53.653,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 60.879,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)