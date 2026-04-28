Milano
28-apr
0
0,00%
Nasdaq
28-apr
27.029
-1,01%
Dow Jones
28-apr
49.142
-0,05%
Londra
28-apr
10.333
+0,11%
Francoforte
28-apr
24.018
-0,27%
Mercoledì 29 Aprile 2026, ore 05.03
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,01%
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,01%
Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 27.029,01 punti
In breve
,
Finanza
28 aprile 2026 - 22.03
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,01%, termina le contrattazioni a 27.029,01 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,78%
Borsa: Rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,77% alle 19:30
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,57%
Borsa: Il Nasdaq-100 apre con un rialzo dello 0,33%
Argomenti trattati
Nasdaq 100
(103)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-1,01%
Altre notizie
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dell'1,11%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dell'1,12%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,83%
Borsa: Punta al rialzo il Nasdaq-100, in progresso dello 0,76%
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in guadagno dello 0,89%
Borsa: Giornata euforica per il Nasdaq-100, in forte rialzo del 3,48%
Guide
Risiko bancario 2026: le ultime operazioni, concluse e in corso
Dopo la nostra panoramica sulle ultime operazioni di risiko bancario del 2025, una domanda sorge legittima: a oggi com’è cambiata la situazione?
leggi tutto