Milano 28-apr
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Londra 28-apr
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Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,01%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 27.029,01 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dell'1,01%
Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dell'1,01%, termina le contrattazioni a 27.029,01 punti.
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