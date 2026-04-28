Milano 12:19
48.223 +1,15%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:19
10.366 +0,43%
Francoforte 12:19
24.108 +0,10%

Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,15%)

Il CAC40 scambia in avvio a 8.129,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Parigi (-0,15%)
Discesa moderata per l'indice di Parigi, in calo dello 0,15%, dopo aver aperto a 8.129,35 punti.
Condividi
```