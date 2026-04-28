Milano 28-apr
0 0,00%
Nasdaq 28-apr
27.029 -1,01%
Dow Jones 28-apr
49.142 -0,05%
Londra 28-apr
10.333 +0,11%
Francoforte 28-apr
24.018 -0,27%

Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,06%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 49.136,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,06%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,06%, archiviando la seduta a 49.136,15 punti.
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