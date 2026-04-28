Milano 12:19
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Nasdaq 27-apr
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Dow Jones 27-apr
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Londra 12:19
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Francoforte 12:19
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Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,67%

Hang Seng a 25.752,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,67%
Indice Hang Seng -0,67% a quota 25.752,6 all'apertura pomeridiana.
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