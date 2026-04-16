Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 15/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,59 miliardi di euro, con un incremento di ben 577,3 milioni, pari al 14,39%, rispetto ai precedenti 4,01 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,52 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,61 miliardi.A fronte dei 741 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 388 azioni. In lettera invece 319 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 34 stocks.