Borsa Italiana, in forte crescita il controvalore degli scambi del 17/04/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 6,46 miliardi di euro, con un incremento di ben 2.205,3 milioni, pari al 48,54%, rispetto ai precedenti 4,35 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,49 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,74 miliardi.A fronte dei 776 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 521 azioni. In lettera invece 208 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 47 stocks.