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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,16%

Il Nasdaq-100 esordisce a 26.988,77 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,16%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,16%, a quota 26.988,77 in apertura.
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