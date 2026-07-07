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/ Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,13%
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,13%
Il Nasdaq-100 esordisce a 29.362,2 punti
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Finanza
07 luglio 2026 - 15.33
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