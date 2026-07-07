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Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,13%

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.362,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,13%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,13%, a quota 29.362,2 in apertura.
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