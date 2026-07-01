Milano 16:57
51.450 -0,45%
Nasdaq 16:57
29.903 -1,23%
Dow Jones 16:57
52.448 +0,25%
Londra 16:57
10.446 -0,49%
Francoforte 16:57
24.978 -0,07%

Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,20%

Il Nasdaq-100 esordisce a 29.914,28 punti

In breve, Finanza
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in flessione dell'1,20%
L'indice dei titoli tecnologici USA mostra un decremento dell'1,20%, a quota 29.914,28 in apertura.
Condividi
```