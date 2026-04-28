Francoforte: calo per Hellofresh
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 2,24%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Hellofresh. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 4,444 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 4,372. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 4,344.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```