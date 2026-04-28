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Madrid: balza in avanti Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: balza in avanti Repsol
Rialzo marcato per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che tratta in utile del 2,36% sui valori precedenti.
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