Madrid: scambi negativi per Indra

(Teleborsa) - Retrocede la multinazionale spagnola operante nel settore IT , con un ribasso del 2,64%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Indra rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda spagnola leader nel campo dell'IT , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 48,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 49,86. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 47,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```