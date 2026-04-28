New York: giornata negativa in Borsa per Applied Materials

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che esibisce una perdita secca del 5,27% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Applied Materials rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, il produttore di chip è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 388,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 379,7. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 397,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```