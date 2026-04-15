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Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Construction & Materials
Giornata negativa per il comparto costruzioni europeo, che continua la seduta a 871,65 punti, in calo dello 0,71%.
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