In evidenza United Health sul listino di New York

(Teleborsa) - Rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,35%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a United Health rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico di breve periodo dell' assicuratore sanitario mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 358,1 USD. Rischio di discesa fino a 349 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 367,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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